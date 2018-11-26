Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Aralarında Matthew Hornbach, Hans Redeker ve James Lord'un da bulunduğu Morgan Stanley stratejitlerinin kaleme aldığı raporda, gelişen piyasalar için ayı piyasasının neredeyse tamamlandığı belirtildi.

Kurum stratejistlerine göre ABD kredi piyasasında ayı piyasasının sürmesi için henüz alan bulunuyor; ABD Doları'nda ise başlamak üzere.

Gelişen piyasalarda iyileşen kur görünümüyle yerel para cinsinden tahvillerini güçlü paralar cinsinden tahvillere tercih eden şirketin stratejistlerine göre dünya daha yavaş büyüme, daha yüksek enflasyonla karşı karşıya ve G4 merkez bankaları sıkılaştırma politikalarına bağlı ve bu durum dolarda zayıflamaya neden olabilir.

Büyüme farklarının muhtemelen EM'ler lehine hareket edeceğini söyleyen stratejistlere göre Fed 2019 yılında duraklamalı.

Yerel para cinsinden tahvillerde düşük faizli Asya'nın düşük performans göstermesini bekleyen şirket, Brezilya, Meksika ve Güney Afrika'yı Türkiye'ye tercih ediyor. KAYNAK:BLOOMBERG



