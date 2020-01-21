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  4. Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Mobilya Dernekleri Federasyonu (Mosfed) Başkanı Ahmet Güleç, "Türk mobilya sektörü 20 yılda 22 kat ihracatını artıran bir sektör oldu ve dünya ihracat sıralamasında 21.

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Mobilya Dernekleri Federasyonu (Mosfed) Başkanı Ahmet Güleç, "Türk mobilya sektörü 20 yılda 22 kat ihracatını artıran bir sektör oldu ve dünya ihracat sıralamasında 21. sıradan 12. sıraya yükseldi" dedi.
Türkiye mobilya sektörünün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturan CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 50 ülkeden 750 markanın katılımıyla 16. kez kapılarını açtı. Başta Amerika ve Çin olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’nun hedef ülkelerinden 50 bine yakın yabancı, toplamda ise 150.000’in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen fuar, altı gün boyunca sektör profesyonellerini bekliyor.
Türkiye’nin yanı sıra Avrasya Bölgesi’nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB, Mosfed ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ve KOSGEB desteğiyle bu yıl da Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan kapısı oluyor.
Açılış törenine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in yanı sıra mobilya sektörü derneklerinin başkanları ve sektör profesyonelleri katıldı.
Güleç, açılış konuşmasında, “Malumunuz bu yılın başında sektörümüzdeki KDV oranı yüzde 18 den yüzde 8 e indirildi. Bu karar mobilya sektörü olarak bizleri çok mutlu etti" dedi ve ekledi:
"KDV indirimi ile birlikte kurumsal altyapıyı güçlendirip sektördeki kayıt dışını azaltacağız. Haksız rekabeti engelleyerek, sektör verilerini ve değerlerini toplama ve hesaplama imkanı sağlayacak, daha katma değerli ürün satma aşamasını hızlandıracağız.
"Kısaca firmaları kurumsallaştıracak, global rekabeti daha avantajlı hale getireceğiz. Hem maliyemiz, hem üreticimiz hem de tüketicimiz kazanacak.
"Türk mobilya sektörü 20 yılda 22 kat ihracatını artıran bir sektör oldu ve dünya ihracat sıralamasında 21. sıradan 12. sıraya yükseldi. Sektörümüzün 2020 ihracat hedefi ise 4.5 milyar dolar."
Kurdukları Mobilya Araştırmaları Enstitüsü’nde, mobilyaya ilişkin buttun verilerin ve bilgilerin toplanıp raporlanacağı, üretimden pazarlamaya, uluslararası ticarete kadar tüm süreci analiz ederek bir strateji oluşturan bir merkez faaliyete geçirdiklerini vurgulayan Güleç, bu merkezin sektör ve üniversiteler arasında köprü görevi göreceğini, ilerleyen süreçlerde tüm sektörü gelişmelerden haberdar edeceklerini belirtti. (Fotoğraflı)

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