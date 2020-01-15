FİNANS
  4. Motorin fiyatlarına 20 kuruş indirim

Motorin fiyatlarına 20 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Motorin fiyatına 20 kuruşluk indirim geldi. Motorine gelen indirim ÖTV'ye takıldı ve pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Motorin fiyatlarına 20 kuruş indirim

Akaryakıt grubunda yer alan motorin fiyatına indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Motorin fiyatına gelen indirimin miktarı 20 kuruş olarak açıklandı. Motorine gelen indirim ÖTV'ye takıldı ve pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında motorin fiyatına 20 kuruş indirim geldiğini duyurdu. EPGİS, açıklamasında motorine gelen 20 kuruş indirimin pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını belirtti.

EPGİS'ten yapılan motorin indirim açıklaması şöyle:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 16/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, motorin, indirim,

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