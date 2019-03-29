FİNANS

Motorin türlerine biodizel harmanlanması hakkında tebliğ

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

Motorin türlerine biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilecek.

Motorin türlerine biodizel harmanlanması hakkında tebliğ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilecek.

Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin, bir önceki yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması ve takvim yılında asgari 500 metreküp biodizeli harmanlamış olması gerekecek.

KAYNAK:AA

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi
BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
motorin Biodizel resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

Döviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdü

Döviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdü

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

25 günde yapılıyor! Dünya peşinde

25 günde yapılıyor! Dünya peşinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te

Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

Dolar ve euro ne kadar oldu? (29 Mart Cuma güncel döviz fiyatları)

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

GSS borcu olan vatandaşlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.