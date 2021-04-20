Motorin ve benzin zammı ÖTV'den karşılandı

Benzinin fiyatında 15, motorinin fiyatında ise 16 kuruşluk artış yaşandı. Eşel mobil sistemi kapsamında artışlar ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"20/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 15 motorinde 16 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

AA



