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Motorin zammı uygulamaya girdi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2018 04:05 | Son Güncelleme

Motorine yapılan 13 kuruşluk zam uygulamaya girdi. Böylece motorine bu hafta gelen toplam zam 30 kuruşa ulaştı.

Motorin zammı uygulamaya girdi!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) Perşembe günü yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denmişti.

Motorine Çarşamba günü itibarıyla, Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapılmıştı.

Böylece bu hafta yapılan toplam zam 30 kuruşa ulaştı.

Zam sonrasında Ankara'da ortalama 5,50 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,63 liraya, İstanbul'da 5,45 liradan 5,58 liraya, İzmir'de 5,49 liradan 5,62 liraya yükseldi.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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