FİNANS

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Bu gece, benzinin ardından motorinde de litrede 13-14 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları düştü. Bu durum, benzinin ardından motorinde de pompada indirimi gündeme getirdi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre motorinde, litrede 19 kuruş indirim söz konusu.

DEVLETİN 5 KURUŞ ÖTV ALACAĞI BULUNUYOR

Devletin, her litre motorinde halen eşel mobil uygulaması gereğince 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. ÖTV ve KDV toplam 13-14 kuruş indirim hesaplanıyor.

ULUSLARARASI PİYASADA DÜŞTÜ

Uzmanlar, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının düştüğünü belirterek, “Petrolde arzın azalmayacağı, buna karşılık talebin gerileyebileceği öngörüsü bulunuyor. Bu, ekim ayında 80 dolar düzeyinde olan Brent petrolde fiyatların gevşemesine yol açtı. Motorin fiyatları da uluslararası piyasalarda geriledi. Bu veriler doğrultusunda motorinde indirim gündeme geldi” dedi. KAYNAK: HABERTÜRK

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt

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