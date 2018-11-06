Motorindeki indirim ÖTV’ye takıldı

Geçtiğimiz hafta benzindeki indirimden sonra şimdi de motorine indirim yapıldı.
“Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 07/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Motorinde 23 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.”
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