FİNANS

Motorindeki indirim ÖTV’ye takıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2018 19:51 | Son Güncelleme

EPGİS'in sosyal medyadan duyurduğu indirim haberine göre motorinde 23 kuruşluk bir indirim yapıldı. Ancak indirim ÖTV'deki aynı oranda artış gerçekleşmesi nedeniyle pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorindeki indirim ÖTV’ye takıldı

Geçtiğimiz hafta benzindeki indirimden sonra şimdi de motorine indirim yapıldı.

EPGİS’TEN YAPILAN AÇIKLAMA

“Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 07/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Motorinde 23 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.”

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