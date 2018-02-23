FİNANS

Motorine 13 kuruş zam

23 Şubat 2018 16:44

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

Motorine 13 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,98 liradan 5,11 liraya, İzmir'de 5,02 liradan 5,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 14 Şubat'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.

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Okuyucu Yorumları113 yorum
  • 39 Oy
    EVET MİLLET BU HABERE NEREMEİZLE GÜLÜYORUZ TABİKİ ........................
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  • 42 Oy
    Ne zammı kardeşim fiyatlar kendiliğinden güncelleniyor! Durmak yok yola devam!
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  • 35 Oy
    Ben zaten motorin almıyorum..! Koalisyon yasallaştırıyorlar ya... Haydi koalisyon şerefine kuruşla olmaz, TL ile sallayın.... Ooooh. Aman yat sahiplerine teşvik tatil yardımı yapın. Hırsızlığı, yolsuzluğu gördünüz mü diyen bu millet, koalisyon geçirmesini nereden görecek..!
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  • 45 Oy
    gelen gideni aratır diye boşuna söylememiş atalarımız Eceviti bile arar olduk...
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  • 26 Oy
    @yildirimmy74 ECEVİTE MAN ADASINDAN 150MİLYON DOLAR GELMEDİ?
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  • 44 Oy
    MAZOT ZAMMI BENİ ETKİLEİYOR CUNKU BEN HER SEFERİNDE 100 TL LİK ALIYORUM...
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  • 29 Oy
    zam gelse de araçlara binemesek te yollar çok güzel yawww
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  • 31 Oy
    *akape hükümeti 17 senedir bu ülkenin başında... üstelik tek parti olarak.. yine de ekonomiden sınıfta kaldı...ülkenin tüm birikimlerini saçtı savurdu yandaş yalakalara ve kendilerine aktardı..ülkenin değerli olan her türlü yatırımını peşkeş çekerek sattı yetmedi karabük demir çelik fabrikasını sattı yetmedi enson şeker fabrikalarınıda satıyor oda yetmeyecek geride artık değerli ne kaldıysa onuda satacak ..ülkeyi batırmaya yok etmeye ve kendilerini satın alan ülkelere köle yapmaya gelmişler..onların uşaklığını yapıyorlar..
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  • 16 Oy
    @kemall_ist FATURA BAHÇELİYE CIKAR HİÇ ÜZÜLME?
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  • 29 Oy
    Ne bu millet ile dalgamı geçiyorsunuz???
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  • 27 Oy
    halk la dalga geçmek bu değil de ne.üç gün önce. flaş flaş akaryakıtta büyük indirim.üc gün sonra araç sahiplerine kötü haber zam.dalga geçmek değil de nedir bu.biz bunu hak ediyoruuuuuz
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  • 25 Oy
    yaw insanları maymuna çevirdiniz Allah aşkına 10 tl yapın bir yıl bize karışmayın bir kere de yapın gitsiin yılık HÜKÜMET size diyorum
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  • 25 Oy
    ADALET VE KALKINMA PARTISI SADECE ADINDA VAR ADALET VE KALKINMA
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  • 25 Oy
    olsun ben 50 liralık alıyorum diyen çomar çok bu ülkede
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  • 32 Oy
    kerkük musul gibi petrol bölgelerini ingilize abd ye bırakıp üstüne üslük kendi petrolünü para ile satın alıp mazotu da üretemeyip petrolü ayrıştıramıyorsak ne sanayisinden ne gelişmişliğinden bahsedeceğiz. misakı milli sınırları içinde değil mi musul kerkük. ve 12 adalar.
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  • 20 Oy
    ülke çapında tüm araç sahipleri çok değil 1 hafta kontak kapatıp benzin almasak bu zamları yapamazlar benzin almazsak bayiler satış yapamaz stoklar şişer nakit akışı durur en önemlisi de hükümet vergi toplayamaz satılmayan benzini denize de dökemezler mecburen fiyatlar indirilir tüketim en büyük güçtür gücümüzü gösterelim benzin almayalım bu kadar tepkiye rağmen benzin satışları artıyor anlaşılan buraya yorum yazanlar akabinde hemen pompaya koşuyor zaten hükümet bunu bildiği için dayanıyor benzine zamları alıştık artık ahmaklığını bırakalım biraz grurlu olalım boykot yapalım benzin almayalım
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  • 20 Oy
    NE BEKLİYORDUNUZ ZATEN EKONOMİ ŞAHANE GİTTİĞİ İÇİN BU ZAMLAR OLUYOR DERSEM ÇOĞU GERİ ZEKALI İNANIR.
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  • 21 Oy
    oh oh akpliler beter olsun gerisine geçmiş olsun
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  • 15 Oy
    Asıl zam ÖTV dir. Neden akaryakıttan ÖTV kaldırılmıyor. Akaryakıt özel tüketimden nezaman çıkacak. ÖTV kısaca şöyle 1 depo kendinize alırken 3 depo devlete alıyorsunuz demek. Çocuğunuzun okul servisi hastaneye giderken kullandığınız aracınız iş yeri servisleri otobüsler bunlar artık özel tüketimden çıktı. Neden artık ÖTV ödüyoruz. Tabi önce ÖTV ödüyoruz sonra KDV yani birde ÖTV ninde KDV sini ödüyoruz. Şimdi 11 krş luk zam çok geliyor diyorsunuz. Önce ÖTV yi kaldırın bakın ülkede herşey nasıl değişiyor. Herşey ulaşıma bağlı ulaşım ucuzlarsa herşey ucuzlar.
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  • 17 Oy
    mukkemmel manzara. yok o oyle demiş yok bu böyle demiş konuşmam:)
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  • 18 Oy
    eskiden bir kulağımızın arkası kaldı derdik şimdi kulağımızın arkası da kalmadı..
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  • 16 Oy
    petrol fiyatları düşüyor dolar düşüyor bu zam neden yapılıyor kainatta vatandaşını bu kadar enayi yerine koyan aptal muamelesi yapan ikinci bir hükümet yoktur yazıklar olsun hükümet çiftçinin indirimini vatandaşa bindiriyor nakliye maliyetleri artacak çiftçi indirimli mazot kullansa bile nakliyeden dolayı sebze meyve yine ucuzlamayacak biraz da kendi harcamalarından tasarruf etseler de %50 indirimi öyle karşılasalar olmaz mı? olmaz elbet, aramızda "alıştık artık ahmakları" sürüyle gezerken niye kendileri tasarruf yapsınlar ? her millet layık olduğu idareyi bulur bize de böyle idare layıktır
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  • 16 Oy
    yapıştırrrr... altta kalanın canı çıksın
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  • 14 Oy
    zam geldimi ilk önce motorine indirim geldiyse en son motorine
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  • 12 Oy
    DEVLETİN BOŞA ÇALIŞAN ARAÇLARINI GARAJA ÇEKERLERSE; YAKIT ARTAR FİYAT DÜŞER.. 22.02.2018 TARİHİNDE ÇIKAN Bİ HABERDE ÇİFTÇİLERE MAZOT İNDİRİMLİ VERİLECEK DENİLMİŞTİ... BİR GÜN SONRADA MAZOTA ZAM HABERİ ÇIKIYOR... SİZ NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ.. DEVLET VERGİYİ YÜKSELTİR; PETROLDE FİYATI YÜKSELTİR.. OLAN VATANDAŞA OLUR.. BU NE SAÇMA Bİ HAYAT.. KOLTUKÇULAR VATANDAŞIN CEBİNİ BOŞALTMANIN DERDİNDE AMA VATANDAŞ HALEN UYKUDA.. NE ZAMAN UYANACAK BİLİNMİYOR...
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  • 10 Oy
    Çarşamba’nın gelişi perşembeden belliydi ahmakmı var ulan karşınızda
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  • 9 Oy
    zam yapmıyorlar ki sistem otomatik şeyoluyor :) kedi girmiştir belkide.Mehter verin ordan gençler.
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  • 9 Oy
    Milletle dalga geçin bakalım,her 5- 10 günde bir indir bir dir akaryakıtı,başka işi yokmu bu hükemetin,bilmiyorsanız bir bilene bari bırakın bu işi.
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  • 7 Oy
    Neyse
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  • 5 Oy
    KARDEŞİM SEÇİM ZAMANI KİMSE KİMSEYE ZORLA FİLAN PARTİYE OY VER DİYE ZORLAMADIĞINA GÖRE EYYYY GARİP GURABA FAKİR FUKARA OY VEREN MİLLETİMİZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DA BUYURDUĞU ÜZERE AKLINI KULLAN, AKLINI KULLAN, AKLINI KULLAN, BİR GÜNÜ, BİR AYI BİR YILI DÜŞÜNEREK OY VERME ÜLKEYİ GELECEĞİ NESİLLERİ DÜŞÜNEREK OY VER BAK O ZAMAN NELER DEĞİŞİYOR SİZ BİLİRSİNİZ BEN AKLIMI KİRAYA VEREBİLECEK KADAR AKILLI OLAMADIM HAMDOLSUN
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  • 17 Oy
    Avusturya da gün içinde düşüyor cikiyor borsa gibi komsenin ruhu duymuyor. Turkiyede haberlere konu oluyor saltanat yapıyorlar gulunecek hal vesselâm.
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  • 4 Oy
    ulan yazıktır günahtır ortadoğunun göbeğindeyiz şu fiyata bak ya artık sidik dolduracam depoya
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  • 4 Oy
    avrupa da mazot ucuzluyor bizde pahalilasiyor, onca yandas nasil doyurulacak...
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  • 4 Oy
    Perşembe'nin geleceği çarşambadan belli olurmuş.1-2 hafta evvel yapılan indirimden bu zam'ın misliyle geleceği belliydi.
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  • 4 Oy
    benim anlamadıgım kıbrısta niye fiyatlar türkiyeden ucuz acaba kıbrısta petrol çıkıyorda bizimmi haberimiz yok acaba:)
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  • 4 Oy
    bu nedir arkadaş 10 kuruş iniyor 13 kuruş bindiriyorlar. haram zıkkım olsun. herşeyden vergi olan yine fakire oluyor.
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  • 3 Oy
    degismesi lazim akp gitmesi lazim demirel gibi kalmamali yeniler gelmeli
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  • 3 Oy
    gecenlerde 15 kuruş indirim yaptıklarında anlamıştım
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  • 3 Oy
    Normal arkadaşlar devlet baba 1 indirdi 13 bindirdi Allah razı olsun ☺️
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  • 3 Oy
    10 kuruş indirin 30 kuruş zam ... 5 kuruş indirim 10 kuruş zam ... YETER BE AKEPE USANDIRDIN BİZİ ESKİDEN İYİYDİN AMA ŞİMDİ MUMLA ARIYORUZ ESKİLERİ !!
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  • 22 Oy
    benim depo 2.40 kurusa doluyo özel söförüm de var iett her arac içinde 1 kişi olanlar dusunsun
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  • 20 Oy
    @alieker37 SAFTİK AKARYAKIT DEYİNCE OTOBÜS AKLINA GALİYOR NE ÇEKİYORSAK BUNLARDAN.
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  • 43 Oy
    BEYLER MAZOT BİZİM ULKEDEN FISKIRMIYOR BU KADAR TUKETİM YAPARSAK HABİRE YUKSELİR ANLAYANA ( İETT AKBİLLLL )
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  • 27 Oy
    @alieker37 YOLLARI ALMAN LARA MI YAPTIK.?
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