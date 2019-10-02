FİNANS

Motorine 14 kuruş indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim geliyor. 7'si pompaya 7'si ÖTV'ye geliyor.

Motorine 14 kuruş indirim yolda

Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim geliyor. 7'si pompaya 7'si ÖTV'ye geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
motorin indirim akaryakıt

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