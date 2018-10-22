FİNANS

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) hafta sonu motorinin litre fiyatına 25 kuruş, otogazda 10 kuruş indirim yapıldığını, eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorinde hafta sonu litre fiyatında 25, otogazda 10 kuruş indirim oldu; değişim pompa fiyatlarına yansıtılmayacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "19 Ekim'den geçerli LPG otogazda 10 Kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir... 20 Ekim'den geçerli olmak üzere, motorinde 25 Kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 50 kuruş, benzinde 28, otogazda 75 kuruş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt motorin indirim

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bıktık sizin vergilerinizden bırakın artık milletin yakasını..
MİLLETLE DALGA GEÇİYORSUNUZ POMPAYA YANSIMAYAN İNDİRİM NEDEMEK AYIPTIR SEN BENZİN 4 TL OLDU AMA POMPAYA YANSIMAYACAK YANİ SİZ ZAMLARDAN KURTULSANIZ BİZLERDEN YANİ AKP DEN KURTULAMAZSIN BU MİLLETE ÇOK MÜSTEHAK ŞİMDİ İKTİDAR CHP İYİ PARTİ HDP OLSA DEMEDİGİNİ BIRKMAZSINIZ VATANDAŞ OLARAK AKP NE YAPARSA İYİSİNİ YAPAR DEYİN DURUN SÜRÜNDÜRECEKSİNİZ MİLLETİ BU AKILLA.HER TÜRLÜ OLUMSUZLUKLARDA BEDDUAM AKP YE OY VERENLERE OLACAKTIR İŞLLH.
çok iyi
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