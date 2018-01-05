FİNANS

Motorine 8 kuruş zam

05 Ocak 2018 16:31

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

Motorine 8 kuruş zam


Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,08 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,11 liraya, İzmir'de 5,07 liradan 5,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 11 Kasım'da 11 kuruş zam yapılmıştı. AA

 

 
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Okuyucu Yorumları174 yorum
  • 22 Oy
    Hiç ağlamayın size müstehak evetçiler dirlik düzenlik gelecek alın size dirlik düzenlik
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  • 22 Oy
    zamlar otomatik dediler unuttunuz galiba oy vermeye devam edin ;)) yazik
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  • 22 Oy
    Benzin 25 tl mazot 20 tl olmalı aslında.Et 150 tl ekmek 25 kr olmalı ki iyi olalım.Ekmek yiyenin kafası çalışmazmış çünkü Ver ekmeyi Sonra da Mehteri kimsenin gıkı çıkmaz.Ama etle beslenirse vatandaş çıkılmaz işin içinden..Ver mehteri....
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  • 21 Oy
    15 temmuzda sahaya inen vatandaşlar nerede hadi yine inin zammı protesto edin sonra arkanıza bakın kim var...
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  • 21 Oy
    SURİYELİLERİN GİDERLERİ KİMİN SIRTINA VURULACAK SANIYORDUNUZ ?
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  • 21 Oy
    ben bir hafta aracımı kullanmıyacam? duyarlı insanlarda kullannmamaya davet ediyorum.?
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  • 23 Oy
    Haksız yere alınan binlerce taşeronların masrafları nereden çıkacaktı, durmak yok mehtere devam. Dayısı olan kadrolu oldu, masrafları da halktan çıkıyor.
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  • 2 Oy
    @prensberke54 hahahah lan vergi zammı değil la bu bayi ve dağıtımcıların yaptığı bir zam bu petrol ve dolar fiyatlarından dolayı şimdi dolar düşrtü belki ama petrol fiyatları artmıştır
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  • 21 Oy
    Veriyorlar mehteri koyunlara diriliş osmanlı ayağına zammıda tabi:)
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  • 21 Oy
    Suriyelilere para lazım
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  • 15 Oy
    verdigimiz zamlar vereceğimiz zamlarin teminatidir
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  • 14 Oy
    Hastahane,Pastahane,Tımarhane,Yaptıracağım,Vergisini,Borcunu,Zam'ı Ödemeyenin Anasını Ağlataçağım.
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  • 14 Oy
    Arkadaşlar 1 hafta kimse araba kullanmasın benzin almasın lütfen toplu taşımı kullanalım benzin satamasınlar bakalım ne olacak
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  • 14 Oy
    2023 hedef diyorlarya Allah bizlere güç kuvvet ve sabır versin gel bir an önce 2019
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  • 14 Oy
    Daha önce petrolün varili 120 $ ken benzin 4,25.-tl idi.İyice sapıttılar.
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  • 13 Oy
    yeter ya yeter artık lpg olmuş 3.5 tl nedir bu ya devlete mi çalışacağız. oy için verdi affı yapiyonuz acısını halktan cikartiyonuz bıktım valla bıktım ya
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  • 16 Oy
    Yazık akaryakıt fiyatları çok pahalı. Ama işin garibi çok fazla araç var..Bir yerde suçluyuz..Durumu olan da olmayan da kredi ile araba aldi, aliyor..
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  • 12 Oy
    Acıtmadan azar azar koyun zamı :))
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  • 12 Oy
    ciddimisiniz,,,yok ya, hadi ordan,,,,,,,bugün 10 kuruş artar, yarın 5 kuruş iner, her şey unutulur.... Biter,,,(Ben zaten 50 TL lik alıyodum diyenler çoğalııırrrrr)
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  • 11 Oy
    zamlarla ötv artışlarıile gün kurtalıyor ne zaman kadar
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  • 11 Oy
    dolar çıkarken çıkıyor anladıkta düşerken neden düşmüyor bu ne saçma iş artık herkezin tepki göstermesi lazım
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  • 12 Oy
    hep mazota geliyor lpg hala 3.10tl benzin 5.60tl mazot 5.25tl mazot benzini geçecek yuh
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  • 10 Oy
    Millet rahatladı ne mutlu zam ne zaman geliyor diye,şu hükümetin yaptığını çocuklar dahi yapmaz, her on günde indir bindir.ne bu yahuuuuuuuuu bilmiyorsanız bu işi bir bilene bari bırakın,milletin burnundan getirdiniz.
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  • 9 Oy
    Dolar 3,96 dan 3,77 ye düşmüşken indirim olması gerekirken bu neyin zammı. Kendinizi akıllı milleti gerizekalı sanmayın. Yarın dolar artar yine kur arttı diye zam yazıklar olsun.
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  • 9 Oy
    dolar ile euro düştü neden indirim yapılmıyor
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  • 8 Oy
    zammı :) yabancı değiliz farklı birşey diyin sömürün bizleri sömürün bakalım.
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  • 8 Oy
    ARTIK BİRİLERİNİN ÇIKIP BU İŞE BİR DUR DEMESİ GEREKİYOR YETER ARTIK!!!
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  • 7 Oy
    döviz arttı derler zam gelir döviz düştü derler yine zam gelir ulan bu nasıl iş??? milletin ağzına sıçtınız.15-20 sene de memlekette içine etmediğiniz hiçbir şey kalmadı. millet açlıktan geberiyor bu utanmaz ahlaksız adamlar hala nelerin peşinde koşturuyor.bu hükümete ödediğim 1 kuruş vergiyi dahi helal etmiyorum hastane parası yapın kendinize. hala utanmadan %10-12 enflasyon var diyorlar.hayatınız yalan dolan üzerine kurulmuş
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  • 7 Oy
    Dolar yükseliyor ZAM dolar düşüyor yine ZAM!!! Artık kılıfa da ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu millet minareyi kılıfsız da yer tabi siz de haklısınız. Geriye tek bir şey söylemek kalıyor o da "Yapabildiğiniz kadar çok zam yapın bu millet bunu hak ediyor"
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  • 7 Oy
    Ben de ‘niye gecikti bu kadar,saati/günü mü şaşırdı’ diye bekliyordum. Ohh rahatladım şimdi!
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  • 6 Oy
    rahmetli ecevit..ah ah kıymetini bilemedi bu zillet!
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  • 7 Oy
    Hayırlı olsun. Mazot benzinden daha pahalı artık.
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  • 5 Oy
    Eyyyy halkim şak şak neredesiniz şimdi eyyyy devlet büyüklerimiz vatandaşın zamlara dayanacak gücü kalmadı
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  • 21 Oy
    BUYUK ŞEHİRLERDE 10 TL OLSUN .YENİBOSNA DEREYOLU E 5 2 KM MESAFEDE 35 DK E 5 ÇIKABİLİYORUZ DAHA NE DİYEYİM TOPLU TASIMADA İSYAN EDİYORUZ. AKBİL 2.40 BU DAHA PAHALI GELİYO HALKA
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  • 24 Oy
    @alieker37 onun çözümü akaryakıta zam yapmak değil hocam. sağda solda boş bulduğun köşe başına bina dikmeyeceksin, düzgün ve şehrin ihtiyacına göre yollar yapacaksın. öyle iş olsun diye yol yapmayacaksın. alt yapıyı bu güne göre değil 50 yıl sonra ne olur hesaplayıp öyle yapacaksın ki, bugün yaptığını bir 1-2 ay sonra tekrar kırıp yapmayacaksın. işimiz gereği yurtdışına çıkıyoruz avrupadaki şehirleride görüyoruz bi tanesinde bizdeki gibi trafik yok neden acaba.. ha bu arada bina yapıyorsan otoparkı olmayana ruhsat da vermeyecksin. binanın altında yeteri kadar + daire sayısının yarısı parkgerek
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  • 3 Oy
    @murataksoy38 iyi de ist veya ülkenin bazı kentleri dün kurulmadı. devlet kentsel dönusume girin dediler kimse yanasmıyor 1 karıs topragı olan da 100 mt kare olan da 1 veya 2 daire istiyor mutahitler giremiyor devlet ne yapsın başlarına mı yıksın.ist başaksehir kayabaşı mibaroba sinanoba yeni kurulan bir şehir hepsinde otopark var yerleşim yeri duzgun butun sosyal aktifiyeler var .ak bil 2.4 kurus pahalı diyorlar mazot 5.5 kimse arabanın tepesinden inmiyor
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  • 4 Oy
    vallahi sağolsun akape beni utandırmadı enflasyon açıklandğı gün zam gelir diyordum geldi ama eksik hani benzine doğalgaza lpgye hepsini birden yapında hiç hesaplayamayalım şimdi millet şaşırıyor o zaman aptallaşır kime gidiyorsa bu paralar haram zıkkım olsun
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  • 4 Oy
    Avrupa bizi kıskanıyor.. Zam yapamama kıskançlığından geberiyorlar. Biz de milli irade ile seçilenler halka zam yapmanın zevkinden dört köşe koltuklarımızda oturup devlet malı yiyip içiyoruz. Devlet arabası benzini. YAp zammı nasılsa oy verir bunlar bin türlü neden üretip. Din iman de vatan millet de yeter. Din ne demiş iman ne der millete ne olmuş kime ne..
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  • 4 Oy
    cok guzel cokkk bunlar daha guzel gunler
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  • 4 Oy
    BENİM DEPO 2.40 KURUSA DOLUYO BEDAVA AK BİL
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  • 5 Oy
    ben hep 10 tl alıyorum farketmiyor
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  • 22 Oy
    memleketin istikrarı için bütçe açığının kapanması için gerekli :))))))))!
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  • 21 Oy
    yüzde 20 ci lere ver izmir marşını sene 2002 mazot dolar fiyatı 1.20 sent sene 2018 mazot dolar fiyatı 1.30 sent 10 sent'imi basımıza kalkınyon 16 yılda
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