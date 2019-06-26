Motorine gelen zamdan sonra benzin fiyatlarına da zam geliyor

Benzin fiyatının, bu geceden geçerli 18-19 kuruş artması bekleniyor. Hükümetin, pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan “eşel mobil” sistemini işletip işletmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını etkilemeye devam ediyor.

18-19 KURUŞ ARTIŞ OLABİLİR

Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi.

Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan “eşel mobil” sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.



EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle birçok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl kasımda fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımıştı.

