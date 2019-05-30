FİNANS

Motorine litrede 11 kuruş indiririm geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Motorinde litrede 11 kuruş indiririm gerçekleşti. Söz konusu indirim, Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorine litrede 11 kuruş indiririm geldi

Motorinde litrede 11 kuruş indiririm gerçekleşti. Söz konusu indirim, Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 30 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde litrede 11 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktı

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Anahtar Kelimeler:
motorin indirim akaryakıt

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yansımayan İndirim adam kandirmaktir geçin bunlari
müjde bunun neresinde.
demekki bindirim geliyo. s400 den sonra tekrar açın bu konuyu. ABD yaptırımları...
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