FİNANS

Motorine zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırılar sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin zammını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,35 liraya, Ankara’da 6,44 liraya ve İzmir’de ise 6,47 liraya yükselecek

epgis-davetiye

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
suudi arabistan Saudi Aramco petrol fiyatları akaryakıt

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Yüzde 4 memur zammı kurtarır bizi sorun yok
kepçeyle alıp çay kaşığına dokundurup veriyorlar..
Bahane hazır sizde geç kalmayın hemen yerleştirin
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