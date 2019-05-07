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Motorinin litresine 17 kuruş zam yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatına 17 kuruş zam yapılırken, ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sistemi ile pompa fiyatında değişiklik olmadı.

Motorinin litresine 17 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 7 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 17 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tükeciye yansımaının önüne geçen eşel mobil sistemi otogazda Mart ortasından itibaren , benzin ve motorinde ise Nisan ortasından itibaren yeniden uygulanmaya alındı.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Eşel mobil sistemi ÖTV'nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.


KAYNAK:REUTERS

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