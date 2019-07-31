Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde bugün son gün

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz'da (bugün) sona erecek.
Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.
Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.
Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.
BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
CEZASIZ ÖDEME İÇİN SON GÜN
MTV, ocak ve temmuzda iki taksit halinde ödeniyor. İkinci taksit için son ödeme tarihi 31 Temmuz Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı eklenir. Borcunuzu ödememeye devam ederseniz banka hesaplarınıza vergi dairesince haciz konulup ödemeniz gereken tutar tahsil edilir, gerekirse aracınız bağlanabilir.
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