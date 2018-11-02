FİNANS

Motosiklete emniyet kemerinden ceza kestiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2018 09:47 | Son Güncelleme

Adapazarı'nda fahri trafik müfettişleri, trafikte seyreden motosiklete emniyet kemerinden ceza yazdı. Makbuzda ceza gerekçesini okuyan motosiklet sahibi şok oldu.

Motosiklete emniyet kemerinden ceza kestiler

Adapazarı'nda fahri trafik müfettişleri, trafikte seyreden motosiklete emniyet kemerinden ceza yazdı. Makbuzda ceza gerekçesini okuyan motosiklet sahibi şok oldu.

13 Kasım tarihinde şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'ndan motosikletiyle geçtikten sonra evine ceza makbuzu gelen sürücü Uğur Ç., makbuz üzerindeki gerekçeyi okuyunca şok oldu. Makbuza göre 54 DM 279 plakalı motosiklete emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 108 TL trafik cezası kesildi.

Sakarya Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğince onaylanan trafik cezasının hatalı olduğunu söyleyen sürücü Uğur Ç., durumu yetkili birime bildirdi. Makbuzda ceza gerekçesi olarak, "Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak" ifadelerine yer verildi. Motosiklet tutkunları tarafından sosyal medyaya koyulan ceza makbuzunu kısa sürede yüzlerce kişi paylaştı. Araç sahibi ise yapılan bu hatanın düzeltilmesi için emniyet yetkililerine çağrı yaptı. Yetkililer, itirazda bulunulması durumunda hatanın düzeltileceğini bildirdi. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet ceza emniyet kemeri

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