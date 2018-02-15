FİNANS

MTV'ye 'motor gücü' tanımı geliyor

15 Şubat 2018 10:40

Maliye Bakanı Ağbal, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na 'motor gücü' tanımı koyarak, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de ekliyoruz." dedi.

MTV'ye 'motor gücü' tanımı geliyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarının, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na, 'motor gücü' tanımının eklenmesini ve elektrikli araçlardan muadillerinin yüzde 25’i oranında vergi alınmasını öngören maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda motor silindir hacmine bağlı bir vergileme sistemi olduğunu, tasarıyla, kanuna "motor gücü" tanımı eklediklerini belirten Ağbal, şöyle konuştu:
 
"Bu tanımı eklemekle, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de ekliyoruz. Kanunda, böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için, motorlu taşıtlar vergisi alma ile ilgili bir boşluk var. Böylece hem kanundaki bu boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlar bakımından teşvik edici, destekleyici şekilde, muadili olan araçların motorlu taşıtlar vergisinin dörtte biri oranında motorlu taşıtlar vergisi alınmasını öngörüyoruz.
 
Bu düzenleme, Türkiye'de elektrikli araçların satışına, üretimine destek veren yeni bir düzenleme. Bundan önce de Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, elektrikli ve hibrit araçların ülkede üretimini ve satışını desteklemek amacıyla, Özel Tüketim Vergisi oranlarını diğer muadil olan araçlardan çok daha düşük belirlemiştik. Aynı yaklaşımı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de sürdürüyoruz. Eğer muadil olan aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 bin lira ise elektrikli araç için 500 lira vergi alınacak."
 
Ağbal, elektrikli araçlardan hiç vergi alınmaması yönünde talepler olduğunu ifade ederek, "Biz bu vergide yüzde 75 oranında indirim yapmak suretiyle önemli bir teşviği vermiş oluyoruz." dedi.
 
"452 TANE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VAR"
 
Türkiye'de 452 elektrikli otomobil olduğunu söyleyen Ağbal, "Elektrikli otobüs veya kamyon için böyle bir sorun yok. Çünkü bu araçların vergilendirilmesinde motor silindir hacmi vergileme ölçütü değil. Onlar için vergileme ölçütü istiap haddi, koltuk sayısı. Biz kanundaki boşluğu doldurmuş oluyoruz." diye konuştu.
 
Naci Ağbal, şunları kaydetti:
 
"Sektörün şu konuda talebi var; bence üzerinde çalışmamız lazım. Araçlarda, motor silindir hacminin yanına motor gücünü de vergileme ölçütü olarak koymakta fayda var. Çünkü, burada esas olan, motor silindir hacmi teknolojinin geldiği nokta itibariyle, vergide ödeme gücü ilkesini çok kavramıyor.
 
Türkiye'de satılan araçların, sanıyorum yüzde 96'sı 1.600 cc araçlar. Neden? Çünkü bizim vergileme sistemimiz, ithal edilen araçlar da dahil olmak üzere hep Türkiye'ye 1.600 cc araç gelmesine teşvik ediyor. Çünkü, motor silindir hacmi arttıkça vergileme artıyor. Onun için birçok firma 1.600 cc motora sahip ama beygir gücü çok daha yüksek araçları piyasaya sokarak rekabette avantaj elde etmeye çalışıyor."
 
"VERGİ OLMAYAN BİR ŞEYE VERGİ KOYUYOR DEĞİLİZ"
 
Naci Ağbal, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, "Elektrikli araçlardan şu anda vergi alınmıyor. Bu düzenleme ile aslında vergi getiriliyor." eleştirisine şu yanıtı verdi:
 
"Vergi alınmadığı için değil, vergilemeye imkan veren kanuni düzenleme olmadığı için kanunda boşluk var. Elektrikli otobüs, münibüs ve kamyondan vergi alıyoruz. O araçlardaki vergileme ölçütü, aracın motor silindir hacmine, gücüne, elektrik olup olmadığına bakmıyor. İstiap haddi ve koltuk sayısına göre vergilendiriliyor. Burada vergi olmayan bir şeye vergi koyuyor değiliz. Teknolojinin değişimine bağlı olarak, vergileme ölçütü olarak belirlenen bir unsurun ölçüt olarak fiilen uygulanamamasının doğurduğu boşluğu dolduruyoruz. Bunu yaparken de aynı oranda motorlu taşıtlar vergisi almak yerine yüzde 75 oranında indirimli vergi alınmasını öngörüyoruz."AA
 

 

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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 61 Oy
    sıfır araç alanın,canınıda alın bitsin bu çile.ülkemizde 100 000 TL. olan bir araç avrupada,amerikada 10.000 $(yani 35-40 bin TL.arasında satılıyor.)yazık mı bu halka?
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  • 46 Oy
    Amlaşılan %25 yetmedi.
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  • 43 Oy
    gelin bir devrim yapalım, asgari ücreti 1000 tl ye çekelim bütün vergileri kaldıralım yani birtarafdan alıp bir tarafa devlete vermektense devletin kasasında kalsın bizde alıp vermeyelim, elktrik su taşıt kdv hepsini kaldıralım, halkada daha hesaplı satalım yani arada dönen bu vergileri döndürmeyelim boş yere bürokrasi.
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  • 35 Oy
    yani 1 ve 1,2 benzinli 90 bg ve üzeri motorlara mtv artışı gelecek
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