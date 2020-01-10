Mücevher ihracatı 2019'da 7,2 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA)- Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, geçen sene Suudi Arabistan ve Hong Kong’dan Miami’ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl mücevher ihracatı 4,1 milyar dolar, dahilde işleme rejimi kapsamında gönderilen altın bedeliyle birlikte toplam 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 201 için 6 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Mücevher İhracatçıları Birliği rekora da imza atmış oldu.

- İngiltere ihracatta en önde

Açıklama kapsamında ihracat miktarının 4,1 milyar dolar, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında işlenen altın bedelinin de 3,1 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu çerçevede 2019 yılında en çok ihracat yapılan 5 ülke, İngiltere, BAE, ABD, Hong Kong, İsviçre şeklinde sıralandı.

Toplam mücevher ihracatında Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, 2 milyar dolarlık hacmiyle lider olurken bu grupta en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Libya, İsrail olarak kayıtlara geçti. Diğer ürün grupları ve bu gruplarda gerçekleşen ihracat miktarları ise İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın, 1,7 milyar dolar, Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası: 151 milyon dolar, Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası: 115 milyon dolar olarak sıralandı.