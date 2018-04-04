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Mücevheratta rekor ihracat

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 artışla 523 milyon 385 bin dolarlık ihrcat gerçekleştiren mücevherat sektörü, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Mücevheratta rekor ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre mücevher ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artarak 860 milyon 527 bin dolara ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 791 milyon 520 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Mücevher ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 artarak 523 milyon 385 bin dolar oldu. Mart ayında gerçekleştirilen mücevher ihracat rakamı, sektörün "tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı" olarak kayıtlara geçti.

İNGİLİZLER TÜRK MÜCEVHERLERİNİ SEVDİ

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ocak-mart döneminde 140'ın üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği 860,5 milyon dolarlık ihracatın 151 milyon 89 bin doları İngiltere'ye gerçekleştirildi. Sektörün İngiltere'ye ihracatının, yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre 38 kat artması dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
mücevherat ihracat
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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