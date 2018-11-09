FİNANS

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenlemeyle okul müdürlerine statü üstünlüğü getirecek. Şu anki sistemle öğretmenlerle aynı statüde yer alan okul müdürleri, artık hem aylık hem emeklilik maaşı bakımından üstün olacak. İdareci olma şartları da zorlaştırılacak.

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çalışmasının detayları belli olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e getirilmesi beklenen kanunda, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin mesleki gelişmeleri yeniden yapılandırılacak.


YÜKSEK LİSANS ŞARTI

Öğretmen alımlarında büyük bir değişiklik yapılacak. Buna göre Bakanlık, pedagojik formasyonu kaldıracak. Bunun yerine eğitim fakültesini bitiren öğretmen adayı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile yapılan işbirliği çerçevesinde bir yıl pedagojik yüksek lisans eğitimi alacak. Öğretmen adayı bir taraftan yüksek lisans eğitimine devam ederken diğer taraftan mesleğini yürütecek.

YETERLİLİK ÖLÇÜLECEK

Yeni Şafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre; bir önemli değişiklik de okul idarecilerine geliyor. Şu anki sistemle okul müdürleri öğretmenlerle aynı statüde yer alırken hayata geçirilecek düzenleme ile hem maaş hem emeklilik maaşı bakımından öğretmenlerin statüsünden üstün olacaklar. Ancak okul idarecisi olma şartları zorlaştırılacak. Yeni modelde okul idareciliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve lisansüstü düzeyde diplomaya dayalı olarak yeniden yapılandırılacak.

Güzel yıldıza arkadaş tavsiyesiGüzel yıldıza arkadaş tavsiyesi
İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak? İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?
Altay tankının seri üretim sözleşmesi yarın imzalanacakAltay tankının seri üretim sözleşmesi yarın imzalanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli eğitim bakanlığı okul müdürleri maaş emekli maas

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Altay tankının seri üretim sözleşmesi yarın imzalanacak

Altay tankının seri üretim sözleşmesi yarın imzalanacak

Çikolota devi Pernigotti, Türkiye'de üretim yapacak

Çikolota devi Pernigotti, Türkiye'de üretim yapacak

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Bakan'dan kırmızı et açıklaması

Bakan'dan kırmızı et açıklaması

İstanbul'da 'boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek' iddiası

İstanbul'da 'boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek' iddiası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.