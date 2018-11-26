Muğla'da yetiştirilen alabalığa yabancı ilgisi

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da 60 alabalık üretim çiftliği bulunduğunu ve yıllık yaklaşık 20 bin ton üretim yapıldığını bildirdi.

82 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'de en fazla alabalık üretiminin Muğla’da yapıldığını belirten Yıldırım, "Üretilen alabalığın yaklaşık yüzde 80'i de ihraç oluyor. Avrupa'da alabalık üretiminde birinci dünyada da ikinci sıradayız. Almanya, Hollanda ve Danimarka başta olmak üzere Amerika ile Rusya'da dahil 82 ülkeye alabalık ihraç ediyoruz. Yurt dışındaki ilgiden memnunuz." dedi.

Alabalık ihracatından yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Yıldırım, "Küçük üreticilerimiz büyüyen firmalarımızla rekabet edemez konumda. Bölgede küçük işletmelerimizin sayısı da epey fazla.

2 bin 400 işletmenin bin 600'ü küçük aile işletmesi. Bu işletmelerimizin de korunması gerekiyor. Üretilen balıklarımızın daha doğala yakın olduğu ve balık unuyla beslenmesi dolayısıyla içerinde daha fazla Omega-3 barındırıyor. Bu da talebi de artırıyor.

'Norveç somonu çok iyi. Alabalık kötü' gibi yanlış bir algı var. Bunun tam tersinin olduğunu savunuyoruz. Bizim alabalığımız Omega-3'e daha çok sahip. İsteyen herkes de analiz ederek bu sonucu görebilir." diye konuştu.

"Halkımız alabalığı çok az tüketiyor" Yem ile ilgili sıkıntıların olduğunu, bu alanda balıkçıya biraz daha destek verilerek ihracat rakamlarının daha çok artırılabileceğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz balıklar doğal sularında yetişiyor. Ağır metal, antibiyotik gibi hiçbir kalıntı bulamazsınız. Bunların yüzde 80'i ihracata gidiyor ve ilgili kurumlar tarafından çiftlikler sürekli denetleniyor. Halkımız alabalığı çok az tüketiyor.

Balığın genel tüketimi kişi başına yıllık 5 kilogram civarında. Bunun 8-10 kilolara çıkarılması lazım. Bu sayı Avrupa'da 16 kilogram. Halkımızın bu protein kaynağından faydalanması lazım."

Ören Mahallesi'nde alabalık üretim çiftliği sahibi Şahin Ekinci ise 26 yıldır alabalık üretimiyle uğraştığını anlattı.

Bölgede, turistik olarak ve alabalık üretimi açısından yıllar önceden büyük beklentilerinin olduğuna işaret eden Ekinci, "Şu anda alabalıkta piyasanın talebine yetişemiyoruz.