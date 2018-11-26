FİNANS

Muğla'da yetiştirilen alabalığa yabancı ilgisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yılda üretilen 20 bin ton alabalık, Almanya, Hollanda ve Danimarka, Amerika ile Rusya başta olmak üzere 82 ülkeye ihraç ediliyor.

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da 60 alabalık üretim çiftliği bulunduğunu ve yıllık yaklaşık 20 bin ton üretim yapıldığını bildirdi.

82 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'de en fazla alabalık üretiminin Muğla’da yapıldığını belirten Yıldırım, "Üretilen alabalığın yaklaşık yüzde 80'i de ihraç oluyor. Avrupa'da alabalık üretiminde birinci dünyada da ikinci sıradayız. Almanya, Hollanda ve Danimarka başta olmak üzere Amerika ile Rusya'da dahil 82 ülkeye alabalık ihraç ediyoruz. Yurt dışındaki ilgiden memnunuz." dedi.
Alabalık ihracatından yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Yıldırım, "Küçük üreticilerimiz büyüyen firmalarımızla rekabet edemez konumda. Bölgede küçük işletmelerimizin sayısı da epey fazla.
2 bin 400 işletmenin bin 600'ü küçük aile işletmesi. Bu işletmelerimizin de korunması gerekiyor. Üretilen balıklarımızın daha doğala yakın olduğu ve balık unuyla beslenmesi dolayısıyla içerinde daha fazla Omega-3 barındırıyor. Bu da talebi de artırıyor.
'Norveç somonu çok iyi. Alabalık kötü' gibi yanlış bir algı var. Bunun tam tersinin olduğunu savunuyoruz. Bizim alabalığımız Omega-3'e daha çok sahip. İsteyen herkes de analiz ederek bu sonucu görebilir." diye konuştu.

"Halkımız alabalığı çok az tüketiyor"

"Halkımız alabalığı çok az tüketiyor"
Yem ile ilgili sıkıntıların olduğunu, bu alanda balıkçıya biraz daha destek verilerek ihracat rakamlarının daha çok artırılabileceğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ürettiğimiz balıklar doğal sularında yetişiyor. Ağır metal, antibiyotik gibi hiçbir kalıntı bulamazsınız. Bunların yüzde 80'i ihracata gidiyor ve ilgili kurumlar tarafından çiftlikler sürekli denetleniyor. Halkımız alabalığı çok az tüketiyor.
Balığın genel tüketimi kişi başına yıllık 5 kilogram civarında. Bunun 8-10 kilolara çıkarılması lazım. Bu sayı Avrupa'da 16 kilogram. Halkımızın bu protein kaynağından faydalanması lazım."
Ören Mahallesi'nde alabalık üretim çiftliği sahibi Şahin Ekinci ise 26 yıldır alabalık üretimiyle uğraştığını anlattı.
Bölgede, turistik olarak ve alabalık üretimi açısından yıllar önceden büyük beklentilerinin olduğuna işaret eden Ekinci, "Şu anda alabalıkta piyasanın talebine yetişemiyoruz.
Çok güzel bir satış potansiyeli yakaladık. Yıllık yaklaşık 700 ton balık üretiyorum. Bunun da yaklaşık yüzde 70-80'inin ihraç ediyoruz. Kalanının da iç piyasada tüketiyoruz. Şu anda ise piyasaya yetişemiyoruz. İlgiden memnunuz." dedi.KAYNAK:AA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alabalık ihraç muğla

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

10 bin kişi götürülecek! En düşük maaş 2 bin Euro

THY gelecek yıl 2 bin 600 personel alacak

THY gelecek yıl 2 bin 600 personel alacak

Kamu borcu yapılandırma için 30 Kasım uyarısı

Vatandaşa 30 Kasım uyarısı! Mutlaka ödeyin

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Doları olanlar dikkat!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.