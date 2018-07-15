Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Seçim ve öğrencilerin sınavlarının sona ermesinin ardından yerli turist Muğla’ya akın etti. Muğla’nın başta Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik merkezlerinde otellerde yer kalmazken, rezervasyonunu erken yaptıran yerli turistler de araçları ile Muğla’nın turistik ilçelerine akın akın gelmeye başladı.
Yerli turistin Bodrum’dan sonra en fazla tercih ettiği ilçelerden birisi de Marmaris oldu. Marmaris’e bu sabah yerli turistler araçları ile adeta akın etti. İlçeye girişte 5 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluşurken, araçlar 5 kilometrelik yolu yarım saatte ancak gidebildi.
Marmaris’teki otellerde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanırken, rezervasyon yaptırmadan gelen yerli turist geri dönmek zorunda kalıyor.
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