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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü iş adamı Atilla Uras yaşamını yitirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2018 21:56 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş adamı Atilla Uras tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü iş adamı Atilla Uras yaşamını yitirdi

Bodrum'daki beş yıldızlı iki otelin ve eski Marmarabank'ın sahibi olan ünlü iş adamı 81 yaşındaki Atilla Uras, bugün saat 15.05'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZESİ YARIN İSTANBUL'A GETİRİLECEK

Yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve zaman zaman Bodrum'daki evinde dinlenen Uras'ın çoklu organ yetmezliği kardiyolojik şok nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesinin, Uras'ın cenazesinin yarın hastaneden alarak İstanbul' a götüreceği öğrenildi.

KIZLARI GEÇTİĞİMİZ YIL MAHKEMELİK OLMUŞTU

Bu arada Atilla Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras (58) ve Nilüfer Uras (57) ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu. (DHA)

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muğla Bodrum Atilla Uras Victoria Yasemin Uras Nilüfer Uras

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