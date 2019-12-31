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  4. Mühendis, okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu

Mühendis, okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde harita ve kadastro mühendisi olan Murat Tepeciklioğlu (42), okuduğu haberlerden etkilenerek 50 dönümlük arazisine kaz çiftliği kurdu.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde harita ve kadastro mühendisi olan Murat Tepeciklioğlu (42), okuduğu haberlerden etkilenerek 50 dönümlük arazisine kaz çiftliği kurdu. Satın aldığı linda ırkı yaklaşık bin damızlık kaz ile sektörde büyümeyi hedeflediğini ifade eden Tepeciklioğlu, "Bir haberden etkilenerek marka değerimizi koruyarak ülkemize ve kendimize katma değer oluşturacak bir iş olarak görmüş olduğum kaz yetiştiriciliği sektörüne girdim" dedi.
Tavşanlı ilçesinde harita ve kadastro mühendisi olan evli ve 2 çocuk babası Murat Tepeciklioğlu, internette okuduğu haberlerden etkilenerek kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Yaklaşık 9 ay önce 50 dönümlük arazisine bin kadar damızlık kaz satın alan Tepeciklioğlu, ilk yılda 15 bin civciv üretmeyi hedeflediğini söyledi.
Kazın tüyünün bile ayrıca gelir kaynağı olduğunu ifade eden Tepeciklioğlu, "Bir haberden etkilenerek marka değerimizi koruyarak ülkemize ve kendimize katma değer oluşturacak bir iş olarak görmüş olduğum kaz yetiştiriciliği sektörüne girdim. Kaz üreticiliğine ilginin son yıllarda özellikle Doğu Ekspresi ile Kars bölgesine giden yerli turistlerin kaz eti ve yumurtasını tadıp, memleketlerinde de bu lezzetleri aramaya başlaması dikkatimizi çekti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılı verilerine göre Kars, Muş, Ardahan ve Çankırı'dan sonra Türkiye'de en çok kaz yetiştirilen 5'inci il Kütahya. Bu veriler bizi oldukça heyecanlandırdı. Kütahya merkez ve ilçelerinde geleneksel yöntemlerle yerli kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bu durum bize bu işi Kütahya'da yapabileceğimizi gösterdi. Tesisleşmeyi bu sektörde büyümeyi hedefleyerek linda ırkından yaklaşık bin damızlık kaz aldık. Bu linda ırkını almamızdaki ve yetiştirmemizdeki sebep ise hem daha fazla yumurta ve döllülük oranının fazla olması hem de etinin daha lezzetli olmasıdır. 50 dönümlük araziye çiftlik kurduk ve burada yetiştiriciliğe başladık. Kazın pazarı bulunduktan sonra gübresi, ciğeri, ayağı, başı, tüyü de ekstra gelir kaynağı" dedi.
YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYOR
Kaz civcivi üretiminin şubat ve mart aylarında daha sağlıklı bir şekilde yapıldığını belirten Tepeciklioğlu, yerel işletme olarak kurduğu çiftliği geliştirerek profesyonel anlamda tesisleşmek istediğini ve yurt dışına açılmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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