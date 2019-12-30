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Muhtaç ailelere kömür yardımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 09:17 | Son Güncelleme

Muhtaç ailelere kömür yardımı

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak.

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanabilecek aileler tespit edilecek.

Dağıtımı yapılacak kömür miktarı, aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Karar kapsamında 2020'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak.

TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilecek.

Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TKİ’nin karar kapsamında dağıtacağı kömür öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilirken, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak.

Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından taşınacak kısmına ilişkin de TKİ ve TTK ile PTT arasında, kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol yapılacak. Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenecek. Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar, ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına düzenlenecek. PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan iletilecek kömürün dağıtımına ilişkin ek ücrete ait fatura TKİ veya TTK adına düzenlenecek.

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