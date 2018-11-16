FİNANS

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları ve kurdaki düşüş akaryakıtta indirimin yolunu açtı. Önümüzdeki hafta en geç çarşamba günü benzinde 13-18 kuruş, motorinde de 15-20 kuruş indirim yapılması bekleniyor. ÖTV sınırlanmadığı için motorinde pompa fiyatı değişmeyecek.

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Brent petrol, dolar kuru ve ürün fiyatlarının eş zamanlı olarak düşmesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Salı ya da en geç çarşamba günü benzinde 13-18 kuruş aralığında bir indirim hesaplanıyor. Motorinde de 15-20 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine en son 7 Kasım'da 20 kuruş indirim gelmişti.


MOTORİNDE POMPA FİYATI DEĞİŞMEYECEK

Ancak, motorinde, devletin litre başına eşel mobil uygulaması gereği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alacağı halen 27 kuruş. İndirime konu olacak tutar kadar motorindeki ÖTV artırılacak. Bu nedenle motorinde pompa fiyatı değişmeyecek. ÖTV’nin sıfırlanmasının ardından benzinde olduğu gibi motorinde de indirim yapılacak. KAYNAK: HABERTÜRK


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Anahtar Kelimeler:
petrol akaryakıt indirim

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
neyseki benim benzinli
Böyle saçma iş mi olur,benzin motorinden ucuz olacak yakında,son kararname ile ÖTV ye yapılan 50 kuruşluk zam geri alinsin.
iyi alıştılar iyiki bir ötv de indirim yaptılar dolar yüksek diye kat kat fazla yükselttiler hep 15 20kr oh ne guzel
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