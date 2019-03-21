FİNANS

Müjdeli haber gece yarısı geldi! ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar uzatıldı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2019 02:01 | Son Güncelleme

31 Mart tarihinde sona erecek ÖTV ve KDV indirimi, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine uzatıldı.

Müjdeli haber gece yarısı geldi! ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar uzatıldı!

AYRINTILAR GELECEK...

PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÖTV KDV

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

İstanbullulara müjde! Artık şubeye gitmeye gerek yok

İstanbullulara müjde! Artık şubeye gitmeye gerek yok

Akın ettiler! 3 kat talep geldi

Akın ettiler! 3 kat talep geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY satılıyor mu? THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

THY'nin 'büyük göçü'nün tüm detayları belli oldu

Büyük göçün detayları belli oldu

Yatırımcılardan tahvil ihracına yoğun talep

Akın ettiler! 3 kat talep geldi

Semt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttı

Semt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttı

Gelir İdaresinden dolandırıcılık uyarısı

Gelir İdaresinden dolandırıcılık uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.