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  4. Multinet Up ile Singapur Havayolları arasında iş birliği

Multinet Up ile Singapur Havayolları arasında iş birliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Highflyer programına dahil olan kullanıcılar MultiGift bakiyelerini Türkiye genelinde 7 binin üzerinde anlaşmalı noktada giyim, ayakkabı, ev eşyası, elektronik, market ve benzer tüm ihtiyaçlarında harcayabilecek

İSTANBUL (AA) - Multinet Up ile Singapur Havayolları'nın gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Highflyer programına dahil olan işletmeler, yaptıkları uçuşlardan biriktirdikleri Highflyer puanlarını MultiGift bakiyesi olarak kullanabilecekler.

Multinetup'dan yapılan açıklamaya göre, Singapur Havayolları'nın küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaptıkları uçuşlardan daha fazla mil kazanmasını sağlayan kurumsal sadakat programı Highflyer'a üye olan işletmeler, uçak bileti alımlarında hem şirket hesabına Highflyer puanı kazanıyor hem de şirket çalışanları kendi Krisflyer/Star Alliance kart hesaplarına mil kazanmaya devam ediyorlar.

Şimdi programa dahil olan işletmeler, Multinet Up ve Singapur Havayolları’nın yaptığı iş birliği sayesinde biriktirdikleri mil puanlarını Multinet Up’ın kurumsal hediye kartı MultiGift’e aktarabilecek; giyim, ayakkabı, market ve benzer tüm alışverişlerinde kullanabilecekler.

Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı olan MultiGift, çalışanların ve firmaların ihtiyacına göre özelleştirebiliyor. MultiGift, firmaların çalışan yardımları, ödüllendirme, bayram yardımları, doğum günü hediyeleri, yılbaşı hediyeleri, esnek yan haklar, satış motivasyon hediyeleri gibi birçok ihtiyacında kullanılabiliyor. Firmalara operasyonel kolaylık ve vergi avantajı sunan MultiGift, giyim, gıda, anne bebek ürünleri, ev eşyası, elektronik olmak üzere 81 ilde 7 binin üzerinde noktada çalışanlara seçme özgürlüğü sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, şunları kaydetti:

"Multinet Up olarak müşterilerimize sunduğumuz avantajların çeşitli iş birlikleri ile çoğaltılmasını önemsiyoruz. Kurumsal Seyahat Platformumuz MultiTravel dahilinde iş birliği içinde olduğumuz Singapur Havayolları ile bu sefer farklı bir çalışma yaptık. Singapur Havayolları ile seyahat eden işletmeler Highflyer ile kazandıkları puanları artık MultiGift noktalarında özgürce kullanılabilecek. Highflyer üyesi olan Multinet Up’ın ayrıcalıklarından faydalanan işletmelere özel bu yeni uygulama ile yine bir kazan-kazan iş birliğine imza atıyoruz; ekosistemimiz içerisinde yer alan kurumlara kazandırmaya devam edeceğiz."

Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Mark Seah ise Singapur Havayolları’nın HighFlyer programını küçük ve orta ölçekli işletmelerin yurt dışına açılmalarını desteklemek ve ödüllendirmek amacıyla 2 yıl önce başlatıldığını belirtti.

Seah, "Singapur Havayolları Türkiye ekibi olarak hem 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle İstanbul’dan Singapur’a uçuşlarımızı yepyeni Airbus 350-900 uçaklarımız ile gerçekleştirmeye başlamamız hem de Multinet Up ile ortaklığımızın Highflyer programımızı daha da ileriye taşımasından dolayı çok heyecanlıyız. HighFlyer programımıza üye olan şirketler, aldıkları biletler karşılığında puan kazanmakta ve bu puanlarını gelecekteki bilet satın alımlarında kullanabilmektedirler. Buna ek olarak, HighFlyer üyesi şirketlere, birer HighFlyer hesap kartı gönderilecek ve bu kart HighFlyer puanlarını Multinet Up’ın anlaşmalı olduğu aralarında Boyner, Network, Koton, Namlı Market gibi çok kullanılan markaların da yer aldığı 7 binden fazla perakende satış mağazası ve süpermarkette kullanılabilecek para puana çevirebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

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