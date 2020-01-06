Multinet Up ile Singapur Havayolları arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Multinet Up ile Singapur Havayolları'nın gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Highflyer programına dahil olan işletmeler, yaptıkları uçuşlardan biriktirdikleri Highflyer puanlarını MultiGift bakiyesi olarak kullanabilecekler.

Multinetup'dan yapılan açıklamaya göre, Singapur Havayolları'nın küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaptıkları uçuşlardan daha fazla mil kazanmasını sağlayan kurumsal sadakat programı Highflyer'a üye olan işletmeler, uçak bileti alımlarında hem şirket hesabına Highflyer puanı kazanıyor hem de şirket çalışanları kendi Krisflyer/Star Alliance kart hesaplarına mil kazanmaya devam ediyorlar.

Şimdi programa dahil olan işletmeler, Multinet Up ve Singapur Havayolları’nın yaptığı iş birliği sayesinde biriktirdikleri mil puanlarını Multinet Up’ın kurumsal hediye kartı MultiGift’e aktarabilecek; giyim, ayakkabı, market ve benzer tüm alışverişlerinde kullanabilecekler.

Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı olan MultiGift, çalışanların ve firmaların ihtiyacına göre özelleştirebiliyor. MultiGift, firmaların çalışan yardımları, ödüllendirme, bayram yardımları, doğum günü hediyeleri, yılbaşı hediyeleri, esnek yan haklar, satış motivasyon hediyeleri gibi birçok ihtiyacında kullanılabiliyor. Firmalara operasyonel kolaylık ve vergi avantajı sunan MultiGift, giyim, gıda, anne bebek ürünleri, ev eşyası, elektronik olmak üzere 81 ilde 7 binin üzerinde noktada çalışanlara seçme özgürlüğü sunuyor.