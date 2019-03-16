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Murat Kurum'dan indirim müjdesi! Son tarihi de açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNNTürk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kurum, TOKİ'den ev alan vatandaşların borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirim kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Kurum "Eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirim alabilecek. İlk defa vatandaşlarımıza duyurmuş olalım" ifadesini kullandı.

Murat Kurum'dan indirim müjdesi! Son tarihi de açıkladı

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

  • Dün Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırında 49 insan hayatınız kaybetti. İnançları yüzünden insanları katleden bu canileri şiddetle kınıyorum.

  • Deprem nedeniyle Türkiye'de 82 binden fazla canımızı kaybetmişiz. Çok ağır bir bilanço en son 17 Ağustos'ta 17 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Bu depremlerde sadece can ve mal kaybı yaşanmıyor. Devlet yönetimleri de altyapıyı yeniden yapmak zorundasınız. Gelişmekte olan bir ülkesiniz ve deprem kuşağındayız. Bu gerçeği gözardı etmeden dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım.

  • Bugüne kadar 590 bin konutu değiştirdik. 1.5 milyon konutun acil olarak dönüşümünün yapılması gerekiyor. 5 yıl içerisinde bunu tamamlamak istiyorum.

  • Tüm Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Toplamda 21 milyon civarında binamız var. Bu 6,7 milyon binamız deprem yönetmeliğine uygun. Yılda 300 bin konutun değişmesi için 60 milyar lira, toplamda da 300 milyar lira ayırarak o 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü yapmış olursunuz.

  • (Kentsel dönüşümü finansmanı konusu) İller Bankası, kentsel dönüşüme, yağmur suyuna, atık suyuna destek veren bir kuruluşumuz. İller Bankası'nın geçmiş yıllara dönük karlarını, kentsel dönüşüme desteklemek için yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza sunabileceğiz. Aynı zamanda bunun içerisinde yüzde 50'lik faiz desteği olacak.


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