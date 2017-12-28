FİNANS

Murat Ülker, Gözde Girişim'den çıktı

28 Aralık 2017 11:43

Murat Ülker, Gözde Girişim Sermayesi'ndeki hisselerini Yıldız Holding'e sattı.

Murat Ülker, Gözde Girişim'den çıktı

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre hissedarlarından Murat Ülker, elindeki tüm 45,8 milyon adet hisse senedini 27 Aralık tarihinde, 26 Aralık'taki kapanış fiyatı üzerinden sattı.

Murat Ülker tarafından KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:
"27 Aralık 2017 tarihinde Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26 Aralık 2017 tarihli seans kapanış fiyatı olan 5,61 TL/pay üzerinden 45.817.106,01 adet satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde paylarım/oy haklarım % 0,00 sınırına düşmüştür.

Yine KAP'a yapılan bildirime göre Murat Ülker'in Gözde Girişim Sermayesi'ndeki hisseleri Yıldız Holding A.Ş. tarafından satın alındı ve Yıldız Holding'in payı yüzde 17,73'e yüksedi.
 

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