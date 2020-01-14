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  4. MÜSİAD Bolu Şubesi’ndeki istifalarla ilgili açıklama

MÜSİAD Bolu Şubesi’ndeki istifalarla ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, Bolu şubesinde gerçekleşen istifaların FETÖ terör örgütü ile alakalı olmadığını belirterek, eski Başkan Davut Uzun’un görevden alınmasının üslubundan kaynaklandığını söyledi.Bolu’da, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Merkezi ve MÜSİAD Bolu Şubesi arasıdna yaşanan Genç MÜSİAD Bolu Başkan adayı hakkında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dernek başkanı Davut Uzun’un görevden alınmasıyla beraber MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri de istifa etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, Bolu şubesinde gerçekleşen istifaların FETÖ terör örgütü ile alakalı olmadığını belirterek, eski Başkan Davut Uzun’un görevden alınmasının üslubundan kaynaklandığını söyledi.
Bolu’da, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Merkezi ve MÜSİAD Bolu Şubesi arasıdna yaşanan Genç MÜSİAD Bolu Başkan adayı hakkında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dernek başkanı Davut Uzun’un görevden alınmasıyla beraber MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri de istifa etti. MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleğinden istifa eden bazı üyelerin istifa gerekçelerinde, “Genel Merkez yöneticilerinin, milli ve manevi birliğimize kasteden paralel sızma yaklaşımına yol verici atama konusunda ısrarcı olmaları” şeklinde ifadeler kullanması üzerine MÜSİAD Genel Merkez Yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısı düzenlendi.
“Örgütsel yapılanmayla alakası yok”
Bolu MÜSİAD Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıda yaşanan süreci anlatan MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, yaşanan olayın MÜSİAD’ın iç işleyişiyle alakalı olduğunu ifade ederek, “Kuruluşundan bugüne devletinin ve milletinin hizmetine sunduğu tüm imkan ve faaliyetleriyle dünyanın en saygın ve aktif iş ve sermaye platformlarından biri haline gelen MÜSİAD, ismine yakışır bir şekilde müstakil kimliğini koruyarak hiçbir örgüt, yapılan ve topluluklar ile ilişki içine girmeden özgür, özerk ve özgün hareketini tüm dünyada Türkiye’yi gururla temsil ederek sürdürmeye devam etmektedir. Söz konusu gelişmeler ışığında Bolu şubesinde vuku bulduğu iddia edilen konu muhatapları arasında yaşanmış münferit bir hadise ve tamamen MÜSİAD’ın iç işleyişiyle alakalı bir mevzu olup basın ve yayın organlarında bahsi geçen örgütsel yapılanmayla hiçbir alakası bulunmamaktadır” dedi.
“Uzun’un azilinde üslubu etkili olmuştur”
İddia edildiği gibi Bolu şubesi ile genel merkez arasında Genç MÜSİAD Bolu Başkanlığı konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmamıştır. Genç MÜSİAD Başkanlığı konusunda Bolu MÜSİAD Başkanı’nın önerdiği isim doğrultusunda genel merkez ve şube arasında mutabakata varılmış, Genç MÜSİAD başkanlığı konusunda şubenin önerdiği isim 3 Aralık 2019 tarihinde netleşmiştir. MÜSİAD Bolu Şubesi eski Başkanı Davut Uzun, şube başkanlığı azledilmesini Genç MÜSİAD Bolu Başkanlığı ile ilgili bir ilgisi bulunmamaktadır. Azil kararında Bolu şubesinin genel merkezi hiçe sayan yaklaşımı, şubenin çalışma yetersizlikleri en önemlisi uslup problemleri, Uzun’un MÜSİAD’ın kurumsal yapısına aykırı tutumu ve MÜSİAD’ın güçlü aile bağlarına zarar verecek davranışları etkili olmuştur. Benim yetkilendirdiğim şube başkanım telefonda diyor ki “başkanım mülakat yaptım. Bu konuda rahatsızım” diyor. Ben teşkilat başkanı olarak, “FETÖ bizim kırmızı çizgimizdir. Konuyu kapat. Sen kendi adayını bize gönder” demişim. O günden sonra kendi adayını bana göndermiş. Ben adayını onaylamışım. Mevzunun üzerinden başka bir şeyler geçmiş. Mevzunun üzerinden geçmiş bir buçuk ay, bambaşka bir konudan biz adamı görevden almışız. Genel başkana karşı uslup hatasından dolayı görevden almışız. O avukat olan arkadaş tamamen olayı buna çevirip servis etmiş” dedi.

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