'Mutlu Kadın Hareketi'ne Stevie’den gümüş ödül

Hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, global marka olma yolundaki başarılı büyüme hikayesini insan kaynakları alanında kazandığı uluslararası ödüllerle pekiştiriyor. Halihazırda Türkiye dahil toplam 28 ülkede 500’e yakın mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren DeFacto, Uluslararası İş Ödülleri’nde (The Stevie Awards) İş ve Yaşam Dengesi (Achievement in Promoting Work-Life Balance) kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. ABD’nin New York kentinde düzenlenen törende, şirket adına ödülü DeFacto İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol teslim aldı.

Dünyanın en prestijli uluslararası iş ödülü programlarından biri olan Uluslararası İş Ödülleri’nde (The Stevie Awards) çalışanları için en iyi çalışma ortamı sunan şirketler ve insan kaynakları profesyoneller ile birlikte başarılı projeler, ürünler ve tedarikçiler ödüllendiriliyor.

Çalışan memnuniyetine yatırım yapıyoruz

DeFacto İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, “İnsan kaynakları alanında sahip olduğumuz bilgi-birikimi ve küresel perspektifimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalarla hazır giyim sektörünün öncüsü konumundayız. Çalışan mutluluğu ve insana yatırıma her zaman önem veriyoruz. Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve memnuniyeti için sürekli yatırım yapıyoruz” dedi.