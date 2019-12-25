FİNANS

Müttefik ülkelere 20 milyon lira hibe verilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 08:06 | Son Güncelleme

Dost veya müttefik devletlere verilecek hibe limiti 20 milyon lira olarak belirlendi. 

Müttefik ülkelere 20 milyon lira hibe verilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, 2020 yılında anlaşma imzalanmaksızın verilecek mal ve hizmetlerin parasal sınırı 20 milyon lira olarak tespit edildi.

Verilecek mal ve hizmetler arasında şunlar yer alıyor:

Silah, mühimmat, yiyecek-içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim-kuşam malzemeleri, sağlık cihazları, binek ve yük araçları, canlı hayvanlar, bilgisayar ve malzemeleri, televizyon, büro cihazları, yedek parçalar.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete hibe

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hahahahaha ulan vatandaşına açlık sınırının altında asgari ücret ver yetmezmiş gibi bu tutar üzerinden birde vergi al... Ama elaleme gelince milyonliralık hibeleri havalarda uçur... Buna bizim köyde, elin şeyi ile gerdeğe girmek derler... Durmak yok, milletin parası ile sağa sola hava atmaya, saraylar yaptırmaya devam...!!!
benim paramı boşa kullanıyorsunuz kabul etmiyorum...
hani eyt ye para yoktu
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