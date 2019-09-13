Muz ithalatı gelecek sene bitecek

Hasadın başlamasıyla seralarda işçilerin dallardan bin bir emekle kestiği muzlar, daha sonra sarartma tesislerinde yıkanıyor, paketleniyor ve 7 gün sararmaya bırakılıyor. Seralardan çıkışı 5 lira ile 5 lira 30 kuruş arasında değişen muz, marketlerde 9,5 ile 11 liradan satılıyor.

MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya, Türkiye'nin yıllık 650 bin ton muz tükettiğini, bunun 250 bin tonunu Anamur'dan, 250 bin tonunu Türkiye’nin çeşitli illerinde üretilen muzlardan, 150 bin ton muzun ise ithal ederek karşılandığını söyledi.



'10 YILDA 10 KAT ARTIŞ'

Çiftçilerin son 5 yılda muzdan para kazandığını aktaran Çatkaya, “Muz çiftçimiz son 5 yıldır alın terinin karşılığını alıyor ancak muz çiftçisinin üretimi hızla büyümekte, çoğalmakta. 10 yılda 10 kat artan üretim karşısında toptancı ve paketlemeci arkadaşlar henüz bu seviyeye gelemediler” ifadelerini kullandı.

'TALEP ÇOK'

Marketlerde aroması ve lezzeti güzel olduğu halde yerli muz yerine raf ömrü daha uzun ithal muzun satılmasının muz üreticilerini mağdur ettiğini kaydeden Hasan Çatkaya şunları söyledi: