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Muz üreticilerinden enflasyonla mücadeleye destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Muz üreticilerinden enflasyonla mücadeleye destek. Anamur’da dalında 4,5 lira olan muzun kilosu 3 liraya düşürüldü

Muz üreticilerinden enflasyonla mücadeleye destek

Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Mehmet Güzel, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' programına destek kapsamında dalında 4,5 lira olan muzun kilosunu 3 liraya indirdiklerini söyledi.

MUZBİR Başkanı Mehmet Güzel, yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' programına destek olmak amacıyla Anamur muzunda yüzde 30 civarında indirim yaptıklarını söyledi. Güzel, “4,5 lira olan muzun kilogram fiyatını 3 liraya kadar geriye çektik. Üreticilerimize teşekkür ediyorum. Biz dışarıya bağımlılığımızı kesmek istiyoruz. Gerekirse bedava veririz” dedi.

Tüketicilerin hipermarketlerden ithal muz almamalarını isteyen Güzel, “Mumlanarak 45 günde getirilen ithal muz kanserojen madde içeriyor. Tüketicilerimiz hipermarketlerden benekli, kokulu Anamur muzu görmezlerse alışveriş bile yapmasınlar. Tüketicilerimiz mutlaka yerli üretime destek vermeli” diye konuştu. KAYNAK:İHA

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muz enflasyonla mücadeleye destek

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