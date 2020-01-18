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  4. Müzisyendi ihracatçı oldu

Müzisyendi ihracatçı oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Girişimci desteğiyle gitar teli üretmeye başlayan müzisyen Ulaş Engin, 10 ülkeye ihracat yapıyor - KOSGEB Girişimcisi Müzisyen Ulaş Engin: - "Üzerine nano kaplama yaparak ömrünü uzattığımız tellerimiz Japonya, Tayvan, Brezilya, Şili, Slovakya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde satılıyor. İspanya ve İngiltere'yle de görüşüyoruz" - "Türkiye'den Buray Hoşsöz, Demir Demirkan, İsmail Soyberk, dünyada ise son dönemin bas gitar konusunda duayen ismi Brezilyalı Junior Braguinha, Filipe Moreno, Tiago Moraes, Moto Fukushima gibi önemli isimler tellerimizi kullanıyor"

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED GENCEBAY GÜR - KOSGEB'ten aldığı 20 bin lira girişimci desteğiyle gitar tellerini, nano kaplama yaparak üretmeye başlayan Ulaş Engin, ürününü Japonya, Tayvan, Brezilya, Şili, Slovakya ve bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Girişimcilik hikayesini AA muhabirine anlatan müzisyen Ulaş Engin, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nden burslu olarak mezun olduğunu, "Müzik dışında ne üretebilirim?" düşüncesinden yola çıkarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurslarına kayıt yaptırdığını kaydetti.

"Daha önce sürekli müzik üretiyordum. 'Başka ne üretebilirim?' dedim. Gitar, gitar temizleyicisi gibi şeyler düşündüm ama en son gitar telinde karar verdim." diyen Engin, KOSGEB kurslarına başladıktan sonra ticari olarak nasıl düşünmesi gerektiğini öğrendiğini vurguladı.

Türkiye'de gitar teli üretimi olmadığını fark ettiğini dile getiren Ulaş Engin, "KOSGEB kursunda pazar araştırması yapmayı öğrendim. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında hangi ülkelerin gitar teli sattığını, hangi ülkelerin ne kadar gitar teli aldığını araştırdım. Bağlama, buziki ve ud teli üretenler var fakat gitar teli üreten yok." diye konuştu.

KOSGEB'te bir hafta kurs süreci geçirdiğini, girişimcilerin fikirlerinin bu kurslarda tartışıldığını ve kursun sonunda sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Engin, "KOSGEB'e iş planımı yazarak başvurdum, planı kurul değerlendirdi ve olumlu buldular. Yaptığınız harcama, işletmenizin konumuna göre KOSGEB'in destekleri değişiyor. Benim fazla çalışanım olmadığı için aldığım miktar 20 bin liraydı. Bana can suyu oldu açıkçası." değerlendirmesini yaptı.

Tellerin tasarımının deneme yanılma yoluyla yapıldığını, tasarım aşamasında üniversitelerle birlikte Ar-Ge çalışmasının yürütüldüğünü ve nano kaplama kullanıldığını belirten Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl teller üretirsek insanların bunu sevebileceğini bulmaya çalıştık. Çözemediğimiz yerlerde üniversitelerde hocalarımızla görüştük. Asıl olayımız nano teknoloji bir kaplama kullanmak. Bunun sebebi de gitar çaldığınız zaman ellerin terlemesi, ortamdaki nem, duman, kir gibi etkenlerden dolayı teller korozyona uğrayabilir, kopabilir. Bunu mümkün olduğu kadar ötelemek istedik. Buray Hoşsöz, Demir Demirkan ve İsmail Soyberk gibi Türkiye'de tanınmış müzisyenler bu telleri kullanıyor. Türkiye'de satışlarımız artınca dünya pazarına girmek için çalışmaya başladık. Tellerimizi 10 ülkeye ihraç etmeye başladık. İyi bir ürün üretiyorsanız çorap söküğü gibi geliyor. Güzel bir çalışma yapıyorsanız, güzel de karşılığı oluyor. Japonya, Tayvan, Brezilya, Şili, Slovakya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde satılıyor. İspanya ve İngiltere'yle de görüşüyoruz. Dünya pazarına girdikten sonra dünya çapında tanınmış müzisyenler de tellerimizi kullanmaya başladı. Son dönemin bas gitar konusunda duayen ismi Brezilyalı Junior Braguinha, Filipe Moreno, Tiago Moraes, Moto Fukushima gibi önemli isimler tellerimizi kullanıyor."

Ham madde konusunda oldukça titiz davrandığını ve 2015'ten bu yana zamanının çoğunu ham madde arayışıyla geçirdiğini söyleyen Engin, alınabilecek bütün ülkelerden ham madde aldığını söyledi.

Engin, sözlerini, "Birçok üretim firması dışa bağımlı. Bizim Amerika'dan almamız gerekiyordu çünkü, Türkiye'de böyle bir tel üretimi yok. Bizim katma değerimiz kaplama konusunda oldu. Telin üzerine bir nano kaplama yaparak telin ömrünü uzatıyoruz. Normal şartlarda gitar telleri saklama koşullarından da etkilenebilecek hassas ürünlerdir. Paketlemede tellerin havayla temasını kesiyoruz ve tellerin raf ömrünü de 3-5 kat daha arttırıyoruz." diye tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
girişimci, ihracat, KOSGEB, Ulaş Engin,

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