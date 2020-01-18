Müzisyendi ihracatçı oldu

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED GENCEBAY GÜR - KOSGEB'ten aldığı 20 bin lira girişimci desteğiyle gitar tellerini, nano kaplama yaparak üretmeye başlayan Ulaş Engin, ürününü Japonya, Tayvan, Brezilya, Şili, Slovakya ve bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Girişimcilik hikayesini AA muhabirine anlatan müzisyen Ulaş Engin, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nden burslu olarak mezun olduğunu, "Müzik dışında ne üretebilirim?" düşüncesinden yola çıkarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurslarına kayıt yaptırdığını kaydetti.

"Daha önce sürekli müzik üretiyordum. 'Başka ne üretebilirim?' dedim. Gitar, gitar temizleyicisi gibi şeyler düşündüm ama en son gitar telinde karar verdim." diyen Engin, KOSGEB kurslarına başladıktan sonra ticari olarak nasıl düşünmesi gerektiğini öğrendiğini vurguladı.

Türkiye'de gitar teli üretimi olmadığını fark ettiğini dile getiren Ulaş Engin, "KOSGEB kursunda pazar araştırması yapmayı öğrendim. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında hangi ülkelerin gitar teli sattığını, hangi ülkelerin ne kadar gitar teli aldığını araştırdım. Bağlama, buziki ve ud teli üretenler var fakat gitar teli üreten yok." diye konuştu.