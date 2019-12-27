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  4. n11.com’da veri ihlali yaşandı

n11.com’da veri ihlali yaşandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, perakende satış sitesi n11.com’a veri ihlali yaşandığını ve 832 adet üyeye ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiğini duyurdu.Kişisel Verileri Koruma Kurumu, perakende satış sitesi n11.com’a veri ihlali yaşandığını duyurdu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, perakende satış sitesi n11.com’a veri ihlali yaşandığını ve 832 adet üyeye ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiğini duyurdu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, perakende satış sitesi n11.com’a veri ihlali yaşandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği, üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı, ihlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu bildirildi.
Kurum, 17 Aralık’ta gerçekleşen söz konusu ihlalin aynı gün tespit edildiğini, konu ile ilgili araştırmalarına devam ettiğini ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilecekleri açıkladı.
Konuya ilişkin inceleme devam ettiği de kaydedildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle;
Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği,
Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu,
İhlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği,
İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir."

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