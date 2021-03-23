Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama

Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteği devam ediyor. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonu itibarıyla kaldırılacağını açıklamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden faydalanan işçilerin mayıs ayına kadar bu ödenekten yararlanabileceğini duyurmuştu.

Bir yıldan fazla zamandır ödenen nakdi ücret desteği 17 Mart 2021 tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin zamanı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmış oldu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR? Türkiye’de 15 Mart 2020’den sonra iş akdi feshedilen fakat işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu işçilerin daha evvel yaptıkları işsizlik ödeneği başvurusu hâricinde herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmaksızın bu ücretten yararlanabileceğini belirtmişti.

Fakat 15 Mart 2020’den sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmayanların, https://esube.iskur.gov.tr internet sitesinden ya da e-Devlet kapısı üzerinden işsizlik ödeneğine başvuru yapabileceği aktarıldı.