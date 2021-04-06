Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama

Koronavirüs pandemisi ekonomik tedbirleri kapsamı sebebiyle uygulanan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye verilen nakdi ücret desteği ödemelerinde 2 aylık uzatma kararı alınmıştı. Uzatma kararının sonrasında ödemelerin hangi tarihte sona ereceği merak konusu oldu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ, ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Normal şartlarda 17 Mart’ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ödemeleri 2 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs’ta sona erecek.

Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.

Kısa çalışma ödeneğinde, Mart ayı maaşlarının Nisan ayının ilk haftasında ödenmesi ile kısa çalışma ödeneği sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ

Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuştu.



