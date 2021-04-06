Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama

Koronavirüs pandemisi ekonomik tedbirleri kapsamı sebebiyle uygulanan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye verilen nakdi ücret desteği ödemelerinde 2 aylık uzatma kararı alınmıştı. Uzatma kararının sonrasında ödemelerin hangi tarihte sona ereceği merak konusu oldu.
Normal şartlarda 17 Mart’ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ödemeleri 2 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs’ta sona erecek.
Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Kısa çalışma ödeneğinde, Mart ayı maaşlarının Nisan ayının ilk haftasında ödenmesi ile kısa çalışma ödeneği sona erdi.
Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuştu.
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