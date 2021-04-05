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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 11:56 | Son Güncelleme

Nakdi ücret desteği, bilinen adıyla ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Nakdi ücret destekleri ile ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, Mart ayı ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Buna göre nakdi ücret desteği, 9 Nisan itibariyle destekten faydalanan vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, nakdi ücret desteğinden faydalanan vatandaşların sistem üzerinde bulunan IBAN hesaplarına ödemenin yatırılacağını, IBAN bilgisi eksik olan vatandaşların ise nakdi ücret destek ödemelerini PTT aracılığı ile alabileceklerini paylaştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin taşıması gereken şartlar şöyle:

  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaması,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması,
  • Yabancı olmaması,
  • İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olması.

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