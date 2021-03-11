Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı? Karar açıklandı

Pandemi sürecinde ekonomik kayıpları azaltmak için vatandaşlara farklı alanlarda farklı isimler ile ödenekler ve destekler veriliyor. Bu destekler arasında yerini alan nakdi ücret desteği ise kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve pandemi sebebiyle ücretsiz izinde olan çalışanlara ödeniyor. Nakdi ücret desteği, bu ay son bulacakken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, destek alan vatandaşlara müjdeyi verdi. Nakdi ücret desteği 2 ay daha uzatıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Mart ayında son ödemesi yapılan nakdi destek ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren uzatma kararını sosyal medya üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şu sözler ile duyurdu " Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz."

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesine göre koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan tedbirler sonucunda ücretsiz izne ayrılan ve bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar ve iş sözleşmesinin feshi sonucunda işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyor.