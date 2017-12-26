FİNANS

Narenciye dalda kaldı, 60 liraya toplayacak işçi yok

26 Aralık 2017 14:19

Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, işsizlik oranın yüksek olduğu kentler arasında bulunan Adana'da, günlük 60 lira yevmiye ile narenciye toplayacak işçi bulamadıklarını söyledi.

Narenciye dalda kaldı, 60 liraya toplayacak işçi yok
Adana genelinde narenciye bahçesinin yaklaşık yüzde 25 oranında arttığını belirten Cahit İncefikir, birçok ihracatçının yurt dışına göndermek için sipariş aldığı ürününü dahi toplatamadığını belirtti. Adana'da mesai saatleri içinde çalışacak işçi bulamadıklarını belirten İncefikir, şöyle konuştu:
 
"Ovada çok ciddi bir ekim ve dikim söz konusu. Bu yeni cinslerle beraber bahçe sayısı da arttı. Bu bahçe sayısının artmasıyla beraber işçi talebinde da ciddi bir gereksinim oluştu. Yani bugün çok ciddi bir işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Kendi işçilerimizin dışında Suriyelileri çalıştırıyoruz. Hatta zaman zaman Suriyelilerin yaşadığı kamplardan gidip adam alması dönemine gelindi. Ancak bu da beraberinde kalitesiz işçiyi getiriyor."
 
 
 
PORTAKALI İLK KEZ GÖREN VAR
 
DHA'nın haberine göre narenciye toplamak için gelip portakalı ilk görenler olduğuna şahit olduğunu belirten İncefikir şöyle konuştu:
 
"Tanık olduğum bir olay var. İşçinin bir tanesinin portakalı ilk kez dalında gördüğünü, onun yerde yetiştiğini zannettiğini söyledi. Dolayısıyla narenciyeyi toplayan, işi bilmeyen işçi, üründe deformasyon, zedelemelere neden olur. Ancak, sizin toplatıp gönderdiğiniz ürün bazen 1 aylık bir serüvene giriyor. Yani tüketilmesi 1 ayı bulabiliyor.
 
Biz şu günlerde gördük ki dış ülkelerdeki raflarda çürümelerimiz geçen yıllara oranla yüzde 100'den fazla. Yani bir ürünü gönderdiği zaman ihracatçı yüzde 30'a varan çürümelere neden oluyor. Bunun en büyük nedeni kesim hatası. Çünkü keserken dibinden kesmek, mümkün olduğu kadar ürünü çarpmamak, ürünü dökerken dikkat etmek, fazla deformasyona uğratmamak gibi dikkatler gerekiyor. Ancak yeni Suriyeli işçiler bu konuda yetersiz kalıyor. Ne yazık ki bir zorunluluk söz konusu. Çünkü Adana'da günlük 60 lira yevmiye ile işçi bulamıyoruz."
 

ADANA NARENCİYESİ
 
Seyhan Ziraat Odası verilerine göre, Adana'da limon, portakal ve mandalinanın aralarında yer aldığı yaklaşık 12 milyon narenciye ağacı bulunuyor. Ayrıca bu ağaçların bulunduğu bahçeler ovada 450 bin dekar alan kaplıyor. Adana, Türkiye'de üretilen narenciyenin yaklaşık yüzde 70'ini üretiyor. Bölgeden özellikle Rusya'ya ihracat yapılıyor. Üreticilerin bir bölümü, ilaç kalıntısı kalmaması için zararlılara karşı yararlı böceklerle mücadele ediyor.

 

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