Narenciyede 900 milyon dolar ihracat hedefi

Ürün kalitesinin iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 900 milyon dolar hedef koyduklarını belirtti. Portakal rekoltesi 264 bin 468 ton tahmin edilirken, Mandalina rekoltesi 121 bin 918 ton öngörüldü. Limon rekoltesinin 50 bin 824 ton olması beklenirken, Altıntop rekoltesinde beklenti 4 bin 571 ton.

2018/19 sezonunda Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi'nin 688 bin tonluk tarihi bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu sezonki narenciye rekoltesinin 2017/18 sezonundaki 428 bin tonluk rekolteyi geçtiğini, ürünlerin kaliteli olduğunu, ihracatta bir sorun yaşanmayacağını kaydetti.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE DİKKAT

Bu sezon Akdeniz meyve sineği için oldukça uygun şartların oluştuğunun altını çizen Uçak, üreticileri daha tedbirli davranmaları gerektiği konusunda uyardı. Uçak, "Geçen yıl hasat sırasındaki ve bu sezon tam çiçeklenme dönemindeki yağışlar ağaçlarda yorgunluğa neden oldu. Meyve gelişimlerinde 10-15 günlük gecikme söz konusu. Bu yıl 15 gün geç hasat tahmin ediyoruz" diye konuştu.