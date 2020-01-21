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  4. Naturelgaz'dan halka arz için SPK'ya sözleşme değişikliği başvurusu

Naturelgaz'dan halka arz için SPK'ya sözleşme değişikliği başvurusu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

Türkiye taşıma doğalgaz pazarının oyuncularından Naturelgaz, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Türkiye taşıma doğalgaz pazarının oyuncularından Naturelgaz, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin, yüzde 95.496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak 20.01.2020 tarihinde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir” denildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) dağıtım şirketlerinden biri olan Naturelgaz, 2018 yılında 138 milyon santimetreküp CNG dağıtımı yaptı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Sıkıştırılmış + sıvılaştırılmış doğal gaz pazarında yaklaşık yüzde 20 pazar payı ile sektörde önde gelen şirket; fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere ve aynı zamanda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan şehirlere/kasabalara (haneler) dökme CNG satışı ve dağıtımı yapmakta. Naturelgaz, Türkiye'deki yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ağına, geniş CNG dağıtım filosuna ve büyük CNG stoklama alt yapısına sahip. Naturelgaz CNG alt yapısı 12 CNG tesisi, 4 diğer tedarik istasyonu, 50,200 CNG silindiri ve 47 CNG kompresörlerinden oluşuyor" denildi.

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