FİNANS

'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

Tüketici örgütü temsilcileri, alışveriş yapılan yerlerden alınan poşetlerin fişlere işlenip işlenmediği ve poşet ücretlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'

Tüketici örgütü temsilcileri, alışveriş yapılan yerlerden alınan poşetlerin fişlere işlenip işlenmediği ve poşet ücretleri konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin ücretlendirilmesinden ziyade, kullanımdan kaldırılmasını insan sağlığı ve çevre açısından desteklediklerini söyledi.

Yılmaz, naylon poşetlerin 1 Ocak'tan bu yana ücretli olduğunu hatırlatarak, poşetlere ödenen paraların sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabileceği önerisinde bulundu.

Bazı tüketicilerin parayla aldığı poşette market reklamı yapmak istemediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu nedenle poşetlerin uzun vadede yasaklanması, filelerle, bez torbalarla bu ihtiyaçlarını görerek daha bilinçli şekilde plastik poşetlerin engellenmesine yönelik tüketici bilinçli tepki göstermelidir ayrıca tüketici, poşet paralarının kasadan geçirilip geçmediğine ilişkin gözlem yapsın. En azından devlete giden para eksik olmasın. Orada fişini alsın ve fişe işlenip işlenmediğine ilişkin kontrolünü yapsın."

'POŞETİ VERDİKTEN SONRA FİŞE,FATURAYA 1-2 LİRA YAZILABİLİYOR'

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı satıcıların poşetin büyüklüğüne göre farklı ücretler talep edebildiğini, bazılarının da poşet ücretini fişe yansıtmadığını söyledi.

Ağaoğlu, poşet talep eden tüketicinin poşetin fiyatını sorması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Önce poşetin fiyatını sorgulayıp ondan sonra satın alsınlar. Poşeti verdikten sonra fişe, faturaya 1-2 lira yazılabiliyor ya da yazılmadan para talep edilebiliyor. Bazı noktalarda fişe işlenmeden poşet ücreti alındığına yönelik şikayetler de geliyor bize. Tüketicilerimizde fiş alma alışkanlığı eskiye göre daha zayıf. Bazı satıcılar, fişe yansıtmadığından tüketici bunu görmüyor ve poşetten para kazanmaya başlıyorlar. Tüketici, poşetin ücretini mutlaka sorgulasın."

Poşet ücretlerinin kazanç kapısına dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Burada hedef çevre kirliliğine çözüm sağlamaktır. Yönetmeliğe göre satış noktalarında çok kullanımlık poşet ya da benzeri taşıyıcı kabın tüketiciye sunma zorunluluğu vardır. Bu, makul bedelle olabilir. 'Poşet büyük' diye fahiş bedeller talep edilebiliyor ve faturaya, fişe yansıtılmayabiliyor. Tüketicilerimiz bu konuda dikkatli olsunlar." dedi.

KAYNAK:AA


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