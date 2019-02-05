Nazire Dedeman hayatını kaybetti (Nazire Dedeman Çağatay kimdir?)

Kayserili bir ailenin ortanca ve tek kız çocuğu olarak 1949'da Ankara'da doğan Nazire Dedeman Çağatay, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Babası Mehmet Kemal Dedeman'ın kurduğu Dedeman Holding topluluğunun yönetiminde çeşitli görevler üstlenen Çağatay, 2014'e kadar holdingin Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüttü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bireysel silahlanmaya karşı asil ve güçlü mücadelesiyle örnek bir sivil toplum öncüsü, Türk turizm sektörünün duayenlerinden iş insanı Nazire Dedeman Çağatay, dün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı oldu.

Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay (70), geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu görevinden ayrılarak 3DE3 Gayrimenkul Turizm ve Yönetim A.Ş'yi kuran Çağatay, buranın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü. 28 Eylül 1993'te elim bir olay sonrası oğlu Umut'u kaybetmesinden sonra büyük bir acı yaşayan Nazire Dedeman Çağatay, oğlunun anısını yaşatmak ve başkalarının da bireysel silahlarla işlenen acıları yaşamaması için Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfını (UMUT) kurdu.

"Benim hayatta en endişe duyduğum konu, her geçen gün giderek artan şiddet haberleridir." diyen Nazire Dedeman Çağatay, oğlu Umut'un 17 yaşında öldürülmesinden sonra yaşadığı hukuksuzlukları, belgeleriyle Cem Çağatay'ın kaleme aldığı "Umutsuz Adalet" kitabında ortaya koydu ve özellikle hukuk fakültelerinde, hukuk öğrencilerine, ömrünü adalete adayanlara örnek olması için yayımladı.

Umut Vakfını kurduğundan bu yana geçen 25 yıllık süreçte Çağatay, vakfın kuruluş amaçlarına uygun olarak hukukun üstünlüğü, yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi, barış ve insanların sorunlarını silahla, şiddetle değil de uzlaşmayla çözümlemelerine yönelik seminerler, sempozyumlar, uluslararası toplantılar, "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" etkinlikleri, şiddete çeşitli sanat dallarıyla dikkat çekmek için ödüllü yarışmalar düzenlenmesine önderlik etti.