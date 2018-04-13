'NBŞ konusunda Bosna Hersek iddiaları asılsız'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan "Türkiye, artık Bosna Hersek'ten gümrük vergisi olmaksızın 'Kanserojen şeker' diye olarak da bilinen Nişasta bazlı şeker ürünleri (NBŞ) fruktoz ve glikoz ithal edecek." iddialarına yanıt geldi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, aksine NBŞ ithalatına sınırlamanın söz konusu olduğunu açıkladı.