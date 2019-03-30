FİNANS

Ne hamsi ne palamut, en bereketlisi istavrit

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

Karadeniz’de bugünlerde bol avlanan istavrit, son 5 yılın en bereketli dönemini yaşıyor. İstavritin fiyatı ise sezon başından bu yana 12.5-15 TL arasında değişiyor.

Ne hamsi ne palamut, en bereketlisi istavrit

Balık avı yasağının başlamasına az bir süre kala Karadeniz’de bol miktarda avlanan istavrit tezgahları süslerken, fiyatı da sezon başından bu yana 12.5-15 TL arasında değişiyor. Bölgede istavrit hamsiden sonra vatandaşın en çok tercih ettiği balık olurken, sezonun en istikrarlı balığı oldu.

Bu sezon başında palamudun önceki yıllara göre bolca avlanması hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ederken hamside ise bu durum tersi yaşandı. Bu sezon hamside umduklarını bulamayan balıkçılar bu günlerde bolca avladıkları istavritle evlerine ekmek götürürken, istavritte son 5 yılın en bereketli sezonunu yaşadığı belirttiler.

AW663334_01

(İHA)

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!
VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracıVakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamsi palamut İstavrit

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Bin 500 derecede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

Bin 500 derecede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!

İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince görevinden ayrılıyor

İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!

VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı

VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı

Ziraat Bankası'na 1,4 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Otogarda 31 Mart hareketliliği! Bütün otobüsler doldu

Otogarda 31 Mart hareketliliği! Bütün otobüsler doldu

Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı

Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı

Beyanname verilme sürelerine düzenleme

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.